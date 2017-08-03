Названо имя бросившего младенца в колодец в Лянкяране

2017-08-03 15:08 | www.oxu.az | 3

Стало известно, кто бросил 6-дневного младенца в колодец в Лянкяране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, бабушка младенца Валия Нуруллаева сообщила следствию, что убила свою внучку и бросила в колодец.

В.Нуруллаева заявила, что проткнула тело спящего младенца иглами. Она также назвала причину совершенного ею преступления: «Вторым ребенком в семье также была девочка, а я хотела внука. «Поэтому я и убила внучку», - заявила В.Нуруллаева.

Э.Ш.

