Коалиция заявила об освобождении от ИГ половины Ракки

2017-08-03 20:21 | www.apa.az | 4

Почти половина сирийского города Ракка освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон.

"Мы завершили второй месяц операции по освобождению Ракки. 45% Ракки находятся под контролем "Сирийских демократических сил", — заявил Диллон на брифинге.

Костяк и руководство "Сирийских демократических сил" составляют сирийские курды, которых поддерживают США и их союзники.

Журналисты напомнили Диллону, что неделю назад он называл почти такие же цифры, и поинтересовались, в чем заключается прогресс в освобождении Ракки.

"Я могу уточнить цифры, возможно, они уже больше. Но я могу повторить, что СДС добивается прогресса в освобождении Ракки", — сказал представитель коалиции.

Также Диллон опроверг сообщения, что коалиция предоставляет танки сирийским курдам. "Эти сообщения недостоверны", — сказал он.