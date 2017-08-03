Лукашенко заставит белорусов работать

2017-08-03 15:17 | www.oxu.az | 3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо заставить работать 300 тысяч граждан страны.

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал в четверг, 3 августа, передает агентство БЕЛТА.

«Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств», - отметил глава государства.

«Но 300 тысяч где? Мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что способствовать трудоустройству незанятых граждан будет обновленный декрет «о тунеядцах» (официальное название — «О предупреждении социального иждивенчества»). «Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему. К первому октября мы должны иметь этот документ», - подчеркнул белорусский лидер.

Н.О.