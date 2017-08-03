Шведский спортсмен завоевал "золотую" медаль на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку

2017-08-03 19:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Шведский спортсмен Эмиль Мартинссон завоевал "золотую" медаль по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку.

Он набрал 395 баллов.

Серебряную медаль получил российский стрелок Михаил Азаренко (392 балла), а бронзовую медаль спортсмен из Финляндии Топи Халкконен (390 баллов).

Чемпионат Европы по стрельбе в Баку стартовал 22 июля. Сегодня завершился последний день соревнований.

(Автор: Азад Гасанли)