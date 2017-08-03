Звезда сериала «Королева игры»: В Баку я сыграла свою первую серьезную роль в кино – ФОТО

2017-08-03 15:29 | www.oxu.az | 3

Актрису Надежду Бахтину звонок корреспондента Москва-Баку застал в Париже во время отпуска, который она проводит с родителями и братом. Для нее это не первая поездка во Францию. Многие помнят приключенческую телеигру «Форт Боярд» с участием российских актеров. Оказалось, Надежда снималась в одном из этапов этой очень популярной некоторое время тому назад в России передачи.

Пожелав актрисе отличного отдыха, корреспондент расспросила ее о многосерийной мелодраме «Королева игры», которую сейчас транслирует Первый канал. Надежда исполнила в нем главную роль, и с удовольствием вспоминает об этом, а также рассказывает о работе в драме режиссера Рамиза Фаталиева «Граф Крестовский», состоявшейся в Азербайджане.

- В сериале «Граф Крестовский» вы исполнили главную роль и съемки проходили в Баку. Что осталось в памяти по прошествии времени?

- Вы говорите сейчас о самом ярком воспоминании моей жизни - первой серьезной работе в кино. Рамиз Фаталиев снимал сериал «Граф Крестовский» и пригласил меня на главную роль. Я приехала в Баку в конце апреля и почти три месяца прожила почти в центре города. Все участники съемочной группы очень сдружились между собой, проводили много времени вместе, я много общалась с Рамизом Фаталиевым и его семьей. В свободное время мы везде гуляли, меня возили на море и горы. Не помню точно, куда именно нас увезли, но там было так красиво! Вдалеке возвышался Кавказский хребет, мы сидели в домашнем ресторанчике, ели великолепный шашлык из баранины, пили домашнее вино. Ехали обратно, любовались видами: чабан гнал по цветущему полю стадо овец, а звон от их колокольчиков раздавался по всей долине… Меня это так покорило. Как и все эти чудесные азербайджанские сладости, которые я отправляла родным в Москву. Они с тех пор очень полюбили азербайджанскую пахлаву. Волшебная атмосфера того времени осталась со мной навсегда!

A.C.

