Саакашвили пугает Порошенко фото с элитой США

2017-08-03 15:33 | www.oxu.az | 3

Лишенный украинского гражданства бывший одесский губернатор Михеил Саакашвили напомнил президенту Петру Порошенко о своих друзьях в США.

Как передает Oxu.Az, на своей странице в Facebook Саакашвили выложил фотографии с американскими и европейскими политиками.

На снимках есть президент Дональд Трамп, Джордж Буш, Хиллари Клинтон, Джон Керри, Джон Маккейн, Николя Саркози, Андерс Фог Расмуссен и другие.

«Петр Алексеевич, и меня вы решили закрыть в Америке и сделать в мире персоной нон грата?», - подписал Саакашвили.

Н.О.