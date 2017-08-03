Украинский спортсмен взял последнее "золото" Чемпионата Европы по стрельбе в Баку

2017-08-03 19:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Украинец Игорь Кизима завоевал золотую медаль соревнований по стрельбе на дистанции с 50 метров по движущейся мишени среди юниоров на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку.

Украинский стрелок набрал 387 баллов.

“Серебро” получил Андреас Бергстром (379 баллов), а “бронзу” - Валерий Давыдов (378 баллов).

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля. На протяжении 14 дней за “золото” боролись спортсмены из более чем 20 стран, в том числе России, Украины, Германии, Сербии, Швеции, Швейцарии, Франции, Финляндии, Болгарии, Португалии, Латвии, Греции и т.д.

(Автор: Азад Гасанли)