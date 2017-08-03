В Гейчае сгорел трехкомнатный дом
2017-08-03 20:33 | www.apa.az | 4
В Гейчайском районе дотла сгорел трехкомнатный частный дом. Как сообщает местное бюро АПА, происшествие зарегистрировано сегодня около 19.30 в селе Мирзагусейнли. К тушению пожара в доме жителя села 36 летнего Керимова Джейхуна Малик оглу были привлечены 2 машины гейчайской пожарной части. По сообщению, в результате пожара дом полностью сгорел с предметами быта.
Пожар потушен, предотвращено распространение огня на прилегающие строения.
В ходе пожара никто не пострадал.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электросетях.
По факту ведется расследование.