Президент России призвал снизить число внеплановых проверок предпринимателей

2017-08-03 20:03 | www.trend.az | 4

Количество внеплановых проверок предпринимателей в России должно быть сокращено до 30% от плановых, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает РИА Новости, речь о проблемах предпринимателей зашла в ходе совещания по инвестпроектам на Дальнем Востоке.

"Административное давление, давление со стороны правоохранительных органов часто является совершенно избыточным. И все время об этом говорим, принимаем решения на этот счёт. И, кстати говоря, многие из них работают в положительном плане. Но практика показывает, что принятых решений недостаточно", — отметил Путин.

По его словам, это касается и количества внеплановых проверок.

"Внеплановые проверки осуществляются, как правило, без соответствующего согласования с прокуратурой. Там только 2-3% согласовывается с прокуратурой. Все остальное идёт самостоятельно. В этой связи считаю возможным ограничить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей не более 30% от количества плановых проверок. За исключением ситуаций, связанных с чрезвычайными обстоятельствами. Чрезвычайными ситуациями", — заявил президент.