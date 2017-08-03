Глава Евросовета прибыл на допрос в прокуратуру в Варшаве

2017-08-03 15:50 | www.oxu.az | 3

Глава Евросовета Дональд Туск прибыл в прокуратуру в Варшаве на допрос по делу о нарушениях при вскрытии жертв смоленской катастрофы, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Туск будет допрошен в качестве свидетеля.У здания Национальной прокуратуры экс-премьера встретила группа его сторонников, которые скандировали имя Туска, а также принесли транспарант с надписью "Приветствуем президента Европы". Среди собравшихся у прокуратуры сторонников главы Евросовета — представители крупнейшей в стране оппозиционной партии "Гражданская платформа", сооснователем которой являлся Туск.

Главу Евросовета 19 апреля уже допрашивали в прокуратуре, тогда допрос около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ. В апреле прокуратура вновь вызвала Туска явиться на допрос 5 июля в качестве свидетеля по делу о нарушениях при идентификации останков жертв смоленской катастрофы, однако он не явился, сославшись на занятость.

И.Ф.