Президент Франции приветствует переход Неймара в ПСЖ

2017-08-03 16:00 | www.oxu.az | 4

Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал возможный переход Неймара в ПСЖ за 262 миллионов долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на AP, об этом он сказал во время своей встречи с президентом футбольного клуба ПСЖ Насиром аль-Хелаифи.

«Поздравляю, как я понимаю, у нас хорошие новости», - сказал Э.Макрон.

Н.Хелаифи, улыбнувшись, ничего не ответил. Ни один из них не назвал имя Неймара, но после того как бразилец объявил о том, что покидает Барселону, то сразу превратился в главную тему для обсуждения во французских СМИ и социальных сетях.

В ближайшие дни ожидается приезд Неймара в Париж. Министр бюджета Франции Жеральд Дарманин сказал, что очень рад тому, что Неймар будет играть в футбол и платить налоги именно во Франции.

И.Ф.