Президент в Загатале – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-03 16:05 | www.oxu.az | 3

В Загатале состоялось открытие 110/35/10-киловольтной электрической подстанции Bəhmətli.

Как передает Oxu.Az, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции.

Глава государства ввел станцию в действие.

15:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 августа ознакомился со строящимся предприятием по производству розового масла AzRose в Загатале.

Как передает Oxu.Az, главе государства дали информацию о предприятии.

Глава государства встретился с представителями районной общественности и коллективом предприятия.

15:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня ознакомился с работой завода по переработке табака ООО Azərtütün в Загатале.



Как передает Oxu.Az, президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана (НКПА) Мамед Мусаев и глава правления ООО Azərtütün Фазиль Рустамов дали главе государства подробную информацию о заводе.

14:24

Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил визит в Загатальский район.

Как передает Oxu.Az, сначала глава государства посетил в парке культуры и отдыха, носящем имя великого лидера Гейдара Алиева, памятник гениальной личности, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной вокруг памятника и в парке. Было сообщено, что в парке проведена широкая работа по благоустройству, созданы все условия для эффективного отдыха жителей.

Н.О.

