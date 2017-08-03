Премьера Албании не пустили сфотографироваться с вице-президентом США

2017-08-03 16:14 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр Албании Эди Рама не был допущен до церемонии фотографирования с вице-президентом США Майклом Пенсом из-за своих белых кроссовок, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Эди Рамы нет на финальной, «семейной» фотографии по результатам встречи», - цитирует черногорский телеканал RTCG слова экс-президента Албании Сали Бериша, который объяснил этот факт тем, что, несмотря на деловой костюм, политик «был обут в белые кроссовки».

На официальной фотографии с Пенсом стоят премьеры Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии, Сербии, лидер непризнанного Косово. Премьер Албании на фото отсутствует. В то же время фотографии со встречи премьеров стран Адриатической хартии подтверждают, что он действительно щеголял в белых кроссовках известного бренда.

Наблюдатели напоминают, что это не первый раз, когда Рама эпатирует публику своими нарядами.

Пенс прибыл в Подгорицу во вторник вечером.

Н.О.