Победитель Best model of Azerbaijan открыл школу моделей (ФОТО)

2017-08-03 20:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Khazar Golden Beach Hotel состоялась торжественное мероприятие, посвященное презентации школы моделей победителя Best model of Azerbaijan 2004 Ильгара Алиева, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Вечер посетили известные модели, стилисты, представители fashion-индустрии, телеведущие, актеры, медиа-персоны.

В начале презентации, которая прошла под названием Ilqar Aliyev Models Fashion Night, около 40 моделей – учеников школы впервые продефилировали по подиуму, продемонстрировав одежду известных брендов.

В своем выступлении Ильгар Алиев отметил, что задачи школы моделей выявление талантливых актеров и моделей и формирование у них профессиональных навыков.

"Школа моделей будет сотрудничать с различными организациями для реализации совместных проектов. Наряду с этим в нашу школу начинается набор, который продолжится до конца августа. Мы ищем молодых и талантливых людей, которым поможем в раскрытии их творческих способностей. На самом деле наша школа не только для тех, кто видит свое будущее в модельной сфере, но также и для тех, кто хочет научиться правильной походке, осанке, стилю, манере говорить. Мы хотим, чтобы каждый выглядел прекрасно, умел красиво говорить", - сказал руководитель школы моделей.

По словам победителя Best model of Azerbaijan 2004 в будущем проект школы планируется расширять. "У нас большие планы, и много идей. Верю, что все получится", - добавил Ильгар Алиев.

В рамках мероприятия были представлены музыкальные номера в исполнении Яшара Юсуба, Нары Вайт и DJ Ruller.

В заключение мероприятия от имени Ильгара Алиева моделям были вручены дипломы.

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(Автор: Джани Бабаева)