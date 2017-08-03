Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии детсада, построенного в Гахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-08-03 20:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии дома малютки-детского сада на 180 мест, построенного в Гахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия детсада-яслей, ознакомился с созданными здесь условиями.

Было отмечено, что строительство детсада началось в июле 2014 года.

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