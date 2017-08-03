Азербайджанская певица обманула владельца свадьбы

2017-08-03 16:21 | www.oxu.az | 3

Певица Дамла взяла задаток у владельца свадьбы, но так и не пришла.

Как передает Oxu.Az, об этом azxeber.com рассказал житель Масаллинского района Эльбрус Нуруллаев.

По словам мужчины, он дал продюсеру певицы задаток в 600 манатов, чтобы та вела свадьбу его сына:

«27 июля в селе Гызылагадж Масаллинского района состоялась свадьба моего сына. Мы решили пригласить певицу Дамла в качестве ведущей. Переговорили с ее продюсером и дали задаток в 600 манатов. Но за несколько минут до начала свадьбы мы услышали шокирующую новость. Продюсер певицы сообщил, что она не сможет прийти».

Эльбрус Нуруллаев также рассказал, что собирался дать певице 4 тыс. манатов.

Э.Ш.

