На Камчатке три часа спасали полярного кита – ВИДЕО

2017-08-03 16:28 | www.oxu.az | 3

Уникальная спасательная операция прошла на Камчатке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, там сотрудники МЧС три часа вызволяли из плена белуху. Она запуталась в рыбацких сетях в акватории Авачинской бухты. О том, что млекопитающее в беде, сообщил местный житель. Увидев людей, морской житель сильно испугался, и как только к нему подплывал катер, начинал вырываться.

Кита пришлось удерживать на весу, чтобы обрезать веревки. К счастью, все закончилось благополучно - белуху осмотрели специалисты, а затем отпустили в родную стихию.

Н.О.