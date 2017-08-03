Бабушка, бросившая внучку в колодец: Я собиралась свалить все на джиннов

2017-08-03 16:32 | www.oxu.az | 3

Атифа Нуруллаева, задержанная за убийство своей 6-дневной внучки, дала показания следствию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в день инцидента вечером женщины проводили ритуал алтыахшам (в условленный вечер женщины собираются и дают ребенку имя).

Согласно ритуалу, рядом с новорожденным ребенком втыкают ножи, иглы и булавки. По поверью, это должно отогнать джиннов от ребенка. Кроме того, в эту ночь старший член семьи остается рядом с ребенком, чтобы защитить его от джиннов. Рядом с 6-летней Мелек Нуруллаевой остались ее мать и бабушка. Рано утром мать накормила ребенка и уложила в колыбельку. Через 4-6 часов после этого произошли события, напоминающие фильм ужасов. Бабушка А.Нуруллаева воткнула иглы и булавку в тело девочки. По ее словам, она собиралась свалить убийство на джиннов.

«Я не хотела вторую девочку, хотела мальчика. Думала, что все поверят, что убийство совершено джиннами. Потом у меня появились сомнения. Поэтому я взяла ребенка и бросила в колодец во дворе», - рассказала А.Нуруллаева.

Э.Ш.

