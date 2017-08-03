Чехлы для iPhone стали причиной химических ожогов

2017-08-03 16:35 | www.oxu.az | 4

MixBin Electronics отозвала более 260 тысяч чехлов для iPhone 6, 6s и 7, которые вызывают химический ожог, волдыри и раздражение кожи, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.

Производитель заявил о 24 случаях ожогов из-за чехлов по всему миру, 19 из которых произошли в США. Один из пострадавших рассказал о травмах на ногах, лице, шее, верхней части тела и руках. Сообщается, что причиной ожогов стала протекающая жидкость с блестками, содержащаяся в чехлах.

Компания опубликовала список всех чехлов, которые представляют опасность для пользователей, и призывает всех обладателей вернуть аксессуар. В MixBin гарантируют возврат средств в случае подтверждения оригинальности чехла.

И.Ф.