Южноафриканский актер погиб после того, как его попытались похитить

2017-08-03 16:44 | www.oxu.az | 3

Южноафриканский актер Думи Масилела погиб после того, как его попытались похитить.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Times Live.

Нападение на артиста произошло в Тембисе. По имеющимся данным, Масилела находился в припаркованном автомобиле вместе с другом, когда к ним подъехал черный джип.

Началась погоня, и преследователи открыли огонь, рассказали в местной полиции. Актер был ранен, и друг отвез его в больницу. Масилела провел в клинике ночь и утром скончался.

A.C.

