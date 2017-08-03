Выросли валютные резервы Центробанка

2017-08-03 16:54 | www.oxu.az | 3

Обнародован объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении ЦБА, на 1 августа 2017 года составил 5 млрд 33,1 млн долларов, что на 20,90% или 840,2 млн долларов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период и на 1,39% или 69 млн долларов больше по сравнению с предыдущим месяцем.

С начала года объем валютных резервов Центрального банка вырос на 1 млрд 58,7 долларов или 26,64%.

Э.Ш.

