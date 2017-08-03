Лавров и Тиллерсон обсудили отношения России и США

2017-08-03 21:40 | www.apa.az | 4

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора обсудили состояние отношений между странами. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

«Главы внешнеполитических ведомств условились подробно обсудить перспективы взаимодействия по их урегулированию, а также состояние двусторонних отношений между Россией и США в ходе встречи на полях регионального форума АСЕАН по безопасности 6–8 августа в Маниле», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия долгое время надеялась на положительные изменения в отношениях с США, прежде чем решила ввести новые меры против Вашингтона.

Путин добавил, что посчитал нужным показать, что Россия «тоже уже без ответа ничего оставлять не будет».