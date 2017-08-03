Пассажир проехался в бакинском автобусе с бараном – ФОТО

2017-08-03 17:00 | www.oxu.az | 5

Сегодня в Баку пассажир вошел в автобус с бараном.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на pressclub.az, об этом сообщил один из жителей Баку:

«Сегодня гражданин зашел в автобус №128 вместе с бараном. Всю дорогу стояла страшная вонь, и баран изгадил автобус. Все пассажиры начали возмущаться, мол что это такое? А мужчина ответил, а что здесь такого?».

Эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов заявил, что в столице нельзя заходить в общественный транспорт с животными:

«Вы видели за границей, чтобы в автобусы и метро заходили с баранами? Такого и быть не может. Вообще для перевозки животных существует специальный транспорт. Это немного вопрос культуры. Этого человека и наказать нельзя. Смешной случай. Только не могу понять, куда смотрел водитель? Почему он допустил такое, этого я не могу понять».

A.M.

