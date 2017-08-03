В Азербайджане обвиняемых в мошенничестве освободили в зале суда

2017-08-03 17:10 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Эмиля Набиева, Али Рустамова и Теймура Гусейнова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на заседании под председательством судьи Новруза Керимова был вынесен приговор.

Судья заявил о возмещении ущерба пострадавшим.

По приговору, в отношении троих обвиняемых была применена статья 70 Уголовного кодекса, и их освободили в зале суда.

Отметим, что Эмиль Набиев, Али Рустамов и Теймур Гусейнов занимались продажей электротоваров в магазине в торговом центре «Сядярак». Они присвоили средства 4 граждан на общую сумму 70 тыс. манатов.

Э.Ш.

