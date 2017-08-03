Заявление Лапшина передано в Минюст

2017-08-03 17:17 | www.oxu.az | 3

Заявление находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина передано в министерство юстиции.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил адвокат Эдуард Чернин.

По словам адвоката, в своем заявлении Лапшин попросил передать его Израилю. Э.Чернин сказал, что его передача может состояться после вступления в законную силу приговора в отношении Лапшина.

Напомним, ранее А.Лапшин встретился с представителями посольства Израиля в Азербайджане и изъявил о желании быть экстрадированным в Израиль. Он отказался подавать апелляционную жалобу в связи с вынесенным судом в его отношении приговором.

Имеющий гражданство России, Украины и Израиля Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшину были выдвинуты обвинения по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Лапшин был объявлен виновным по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) и приговорен к 3 годам лишения свободы.

Выдвинутые в отношении Александра Лапшина обвинения по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) были сняты. Суд пришел к заключению, что обвинения по данной статье не нашли своего подтверждения.

И.Ф.