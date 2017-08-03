Мать убитой в Лянкяране девочки 4 раза заставили совершить аборт

2017-08-03 17:30 | www.oxu.az | 3

Стали известны новые факты об убийстве 6-дневной девочки в Лянкяране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, выяснилось, что после рождения первой девочки 4 года назад Валия Нуруллаева еще 4 раза беременела девочкой, но под давлением членом семьи совершала аборты. Во время последней беременности врачи поздно сообщили о поле ребенка, и совершать аборт уже было нельзя. Мелек появилась на свет именно по этой причине, впрочем, долго прожить ей не удалось.

Н.О.

