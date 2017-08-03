Бахрам Багирзаде побрил налысо журналиста – ВИДЕО

2017-08-03 17:43 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский актер и шоумен Бахрам Багирзаде обрил наголо журналиста Вугара Гасанова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, перед ответным матчем Лиги Чемпионов между молдавским «Шерифом» и «Карабахом» журналист пообещал, что побреет себе голову, если наша команда пройдет в следующий этап.

Журналист сдержал свое слово, а роль парикмахера вызвался исполнить Бахрам Багирзаде. Актер снял процесс на видео и выложил в социальных сетях.

А.С.

