Ильхам Алиев призвал мусульманские страны объединиться

2017-08-03 17:55 | www.oxu.az | 3

«В Азербайджане сложилась прекрасная ситуация на национальной и религиозной почве, которая вызывает интерес многих стран, перенимающих наш опыт. Солидарность, национальное разнообразие – наше достояние».

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии Центра ABAD в Балакене.

«Этот год является годом Исламской солидарности. Это новый вызов. Ведь у Азербайджана нет никаких проблем ни с мультикультурализмом, ни с исламской солидарностью. Просто мы, принимая этот вызов, передаем месседж всему миру, если можно так выразиться, указываем путь, чтобы все мусульманские народы объединились, среди них не было никаких противостояний, недопониманий, и на примере Азербайджана мы видим, что этого можно добиться», - заявил президент.

Президент подчеркнул, что Азербайджан является частью большой географии, частью Кавказа, а Кавказ – единый организм:

«Все проживающие на Кавказе народы имеют исторические связи, традиции родства, дружбы, братства. Считаю, что Азербайджан превратился в важную страну для всего Кавказа».

Н.О.

