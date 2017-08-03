В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли 2 человека, еще 1 пострадал

2017-08-03 22:23 | www.apa.az | 4

В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще 1 пострадал. Как сообщает корреспондент АПА с места происшествия, двигавшийся на большой скорости автомобиль марки “Mercedes Gelandewagen”, потерял управление и врезался сзади в «ВАЗ 21015».

“Mercedes Gelandewagen” затем снес придорожную ограду и съехал на второстепенную дорогу. После аварии автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли двое, включая водителя.

По сообщению, в результате ДТП пострадал также пешеход.

На место происшествия привлечены пожарные и полицейские.

Выясняются личности погибших и пострадавшего.