Трамп «поблагодарил» Конгресс США за испорченные отношения с Россией
2017-08-03 18:40 | www.oxu.az | 2
Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter подписанный им законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Хозяин Белого дома призвал «поблагодарить» Конгресс за ухудшение отношение с Москвой, сообщает Oxu.Az со ссылкой на mk.ru.
«Наши отношения с Россией находятся на небывало низком уровне и чрезвычайно опасны. Скажите за это спасибо Конгрессу, который не может обеспечить нас медицинским страхованием», - написал Трамп с укором.
Накануне президент США был вынужден подписать закон о новом пакете санкций против России, Ирана и КНДР. Документ ранее был практически единогласно поддержан обеими палатами Конгресса, что не оставило Трампу выбора.
Сам президент позже заявил, что документ содержит ряд антиконституционных норм. В частности, его не устроил пункт, по которому Конгресс получил право налагать вето на решение президента о снятии санкций с России.
В свою очередь один из авторов законопроекта, сенатор-русофоб Джон Маккейн, призвал Трампа не делать трагедии. По его словам, введенные против Москвы санкции — это «требование» американского народа, который требует наказать Кремль за вмешательство в выборы президента США.
Накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя усиление санкций, признал, что надежды на улучшение отношений с Вашингтоном больше нет.
И.Ф.