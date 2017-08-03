Трамп «поблагодарил» Конгресс США за испорченные отношения с Россией

2017-08-03 18:40 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter подписанный им законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Хозяин Белого дома призвал «поблагодарить» Конгресс за ухудшение отношение с Москвой, сообщает Oxu.Az со ссылкой на mk.ru.

«Наши отношения с Россией находятся на небывало низком уровне и чрезвычайно опасны. Скажите за это спасибо Конгрессу, который не может обеспечить нас медицинским страхованием», - написал Трамп с укором.

Накануне президент США был вынужден подписать закон о новом пакете санкций против России, Ирана и КНДР. Документ ранее был практически единогласно поддержан обеими палатами Конгресса, что не оставило Трампу выбора.

Сам президент позже заявил, что документ содержит ряд антиконституционных норм. В частности, его не устроил пункт, по которому Конгресс получил право налагать вето на решение президента о снятии санкций с России.

В свою очередь один из авторов законопроекта, сенатор-русофоб Джон Маккейн, призвал Трампа не делать трагедии. По его словам, введенные против Москвы санкции — это «требование» американского народа, который требует наказать Кремль за вмешательство в выборы президента США.

Накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя усиление санкций, признал, что надежды на улучшение отношений с Вашингтоном больше нет.

И.Ф.