Германия положила конец отношениям с Турцией

2017-08-03 18:50 | www.oxu.az | 5

Заявления Турции о восстановлении смертной казни кладут конец прежним отношениям Анкары и Брюсселя.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Он вновь упомянул ситуацию с безосновательным арестом немецких граждан в Турции, а также увольнение тысяч работников в сфере юстиции, управления и общественного порядка.

«Нам ясно, что Турция, которая продолжит движение в том же направлении, никогда не войдет в ЕС. Неоднократные заявления о восстановлении смертной казни — это конец прежним отношениям между Европой и Турцией. Это совершенно определенно», - сказал Габриэль в интервью изданию Stern.

Н.О.