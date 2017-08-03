Габалинский фестиваль усилит сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в области музыки - посол

2017-08-03 22:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Габалинский международный музыкальный фестиваль усилит сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в области музыки. О этом Trend сказал посол Израиля в Азербайджане Дэн Став, который принимает участие в фестивале в азербайджанском городе Габала.

«Я много слышал о габалинских фестивалях. Я знаю, что это девятая годовщина этого фестиваля. Это первый раз, когда я посещаю мероприятие, и меня глубоко впечатляет качество, разнообразие и гармония между различными участниками из всех уголков мира », - сказал посол.

Став отметил, что сочетание на фестивале выступлений молодых и очень опытных участников уникальный опыт.

«Я очень горд, что у нас есть представители из Израиля, такие как Жанна Гандельман и Дмитрий Яблонский. Для меня большая честь находиться здесь и обязательно приду в следующем году», - добавил он.

Посол отметил, что он глубоко впечатлен качеством Азербайджанского симфонического оркестра и маэстро Рауфа Абдуллаева.

«У меня была возможность услышать этот оркестр в Баку, когда мы привезли нашего пианиста Дорела Голана», - сказал Став, добавив, что сейчас он очень хочет услышать остальную часть концерта и посмотреть, как они исполняют произведения виртуозного пианиста Сергея Рахманинова.

«Итак, здесь, в Габале, это прекрасное место, это будет действительно отличный опыт», - сказал он.

29 июля в Азербайджанском городе Габала стартовал IX Международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и «Гилан Холдинг»,который продлится до 3 августа.