Ильхам Алиев посетил Гахский район – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-03 18:55 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию новой электрической подстанции мощностью 110/35/10 кВт.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, председатель ОАО Azərışıq Баба Рзаев проинформировал главу государства о технических показателях подстанции. Он сказал, что строительство в регионах, которое ведет Azərışıq, и сдача в эксплуатацию новых электрических подстанций открыли широкие возможности для удовлетворения потребностей населения в электроэнергии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию.

Также глава государства принял участие в открытии построенного в Гахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева детского сада на 180 мест.

17:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Гахский район принял участие в открытии Музея флага в Гахском районе.

Как передает Oxu.Az, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Музея флага.

Сегодня Ильхам Алиев также ознакомился с условиями, созданными в пункте приема табака в Гахском районе.

16:48

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках визита в Гахский район принял участие в открытии автомобильной дороги Алатемир-Марсан-Тасмалы-Заям-Лалали.

Как передает Oxu.Az, глава государства осмотрел стенды, отражающие технические показатели дороги.

Ильхам Алиев разрезал символическую ленту.

Затем было сделано фото на память.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Гахский район также ознакомился с условиями, созданными в ореховом хозяйстве жителя села Лелепаша Аллахверди Ширинова.

Н.О.