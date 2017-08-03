Ильхам Алиев посетил Гахский район – ФОТО + ОБНОВЛЕНО
2017-08-03 18:55 | www.oxu.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию новой электрической подстанции мощностью 110/35/10 кВт.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, председатель ОАО Azərışıq Баба Рзаев проинформировал главу государства о технических показателях подстанции. Он сказал, что строительство в регионах, которое ведет Azərışıq, и сдача в эксплуатацию новых электрических подстанций открыли широкие возможности для удовлетворения потребностей населения в электроэнергии.
Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию.
Также глава государства принял участие в открытии построенного в Гахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева детского сада на 180 мест.
17:34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Гахский район принял участие в открытии Музея флага в Гахском районе.
Как передает Oxu.Az, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Музея флага.
Сегодня Ильхам Алиев также ознакомился с условиями, созданными в пункте приема табака в Гахском районе.
16:48
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках визита в Гахский район принял участие в открытии автомобильной дороги Алатемир-Марсан-Тасмалы-Заям-Лалали.
Как передает Oxu.Az, глава государства осмотрел стенды, отражающие технические показатели дороги.
Ильхам Алиев разрезал символическую ленту.
Затем было сделано фото на память.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Гахский район также ознакомился с условиями, созданными в ореховом хозяйстве жителя села Лелепаша Аллахверди Ширинова.
Н.О.