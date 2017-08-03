В Индии толпа линчевала женщину, посчитав ее ведьмой

2017-08-03 19:28 | www.oxu.az | 3

Толпа устроила самосуд над пожилой представительницей касты неприкасаемых в индийском штате Уттар-Прадеш, посчитав ее ведьмой, сообщает издание Times of India.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в среду утром. По информации полицейских, Маан Деви, 65-летняя жительница населенного пункта Мутнаи, расположенного близ Агры, заблудилась по пути домой и забрела в незнакомый район.

«Пожилая женщина была психически неуравновешенной, и ее морщинистое лицо и белые волосы, похоже, вызвали панику среди местных жителей», — заявил представитель полиции Тедж Бахадур Сингх.

Однако панику вызвал не сам внешний вид и поведение женщины, а то, что ее появление в незнакомом районе совпало с распространением в Дели и ближайших городах слухов о серии якобы мистических нападениях.

В последние несколько дней в СМИ появились сообщения о нападениях на женщин в разных частях Дели, Гургаона и других городов севера Индии. Пострадавшие рассказывали, что теряли сознании после сильной головной боли, а очнувшись, обнаруживали, что рядом лежит отрезанная коса.

В результате среди жителей этих городов стали распространяться мистические версии того, кто стоит за нападениями – от полубогов и призраков до полукошек и ведьм. При этом полиция регулярно заявляет, что не видит «мистики» в происходящем и подозревает, что это могут быть молодые люди, которые намеренно сеют панику среди сограждан.

«Колдовство полностью исключено. Мы расследуем это в соответствии с научным подходом», — заявил представитель делийской полиции Сурендер Кумар.

Несмотря на эти заявления, напавшие на Маан Деви люди, по словам сына погибшей, назвали ее ведьмой и обвинили в том, что «она пришла отрезать косы у их женщин». Деви скончалась в больнице от многочисленных травм, нанесенных палками.

С.Б.

