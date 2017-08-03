Названы пять лучших направлений для секс-туризма

2017-08-03 19:40 | www.oxu.az | 4

Британская газета Daily Star перечислила пять лучших, по мнению ее редакторов, направлений для секс-туризма.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, cписок выложен на сайте издания в четверг, 3 августа.

В перечень, места в котором не ранжируются, вошел Таиланд. Интимные услуги в азиатском королевстве, помимо борделей, оказывают также в массажных салонах, барах Go-Go, кабаре и других заведениях. Несмотря на официальный запрет на проституцию в стране, в этой индустрии заняты тысячи девушек.

В топ-5 также оказался бразильский город Рио-де-Жанейро. Журналисты отмечают, что жительницы этой страны считаются одними из самых сексуальных женщин в мире. Кроме того, в Бразилии легализована проституция.

В список также попали Канарские острова в Испании, где действует множество секс-клубов для одиночек и пар. В Доминиканской Республике в интимной индустрии задействованы, по разным данным, от 60 до 100 тысяч женщин. В стране растет число отдыхающих, прибывающих туда ради любовных утех.

На Филиппинах, где проституция находится вне закона, в этой сфере тем не менее работают около 500 тысяч девушек. Примерно 40-60 процентов путешественников, посещающих островное государство, едут туда за интимными услугами.

В опубликованный в феврале текущего года аналогичный список были включены направления в Испании, Мексике, США и Ямайке.

C.Б.

