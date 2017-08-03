В Европе с полок магазинов изъяты миллионы ядовитых яиц

2017-08-03 20:04 | www.oxu.az | 6

Миллионы яиц изъяты из магазинов и складов в Германии, Нидерландах и Бельгии после того, как в их составе обнаружился высокий уровень токсичного инсектицида фипронила, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

Вначале яйца попали на полки магазинов в Нидерландах и Бельгии. Позже около 900 тысяч яиц было обнаружено в немецких магазинах. Туда продукт был доставлен с голландских ферм.

Фипронил — вещество, используемое для избавления от блох, вшей и клещей. При этом препарат запрещён для лечения животных, мясо которых предназначено для употребления в пищу человеком.

Около 180 фермерских хозяйств в Нидерландах временно закрыты. Возбуждено уголовное дело.

С.Б.

