Лукашенко потребовал увеличить численность населения Белоруссии

2017-08-03 20:20 | www.oxu.az | 5

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что численность населения страны необходимо довести до 15 миллионов человек. Об этом он сказал в четверг, 3 августа, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство БЕЛТА.

«Главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в последние годы в стране фиксируется положительная динамика прироста населения.

«Необходимо эту динамику не просто сохранить, ее надо увеличить. Беларусь может прокормить 20 миллионов человек», — отметил белорусский лидер, подчеркнув, что власти страны должны стимулировать рождаемость, обеспечивать людей работой, заботиться о росте их благосостояния.

С.Б.

