Вслед за Месси с Неймаром попрощался и Луис Суарес

2017-08-03 20:41 | www.oxu.az | 6

30-летний уругвайский футболист «Барселоны» разместил трогательный пост на своей странице в «Инстаграме», который посвятил бразильцу, переходящему в ПСЖ, передает Oxu.Az.

«Друг, желаю тебе всего наилучшего в будущем. Также благодарю за поддержку, которую я ощущал всё это время, и незабываемые моменты, что мы пережили. Оставайся самим собой и никогда не меняйся, мой маленький брат», — написал Луис Суарес.

Ранее на просторах Сети попрощался с Неймаром и Лионель Месси.

Напомним, что трансфер 25-летнего бразильца из «Барселоны» во французский ПСЖ стал самым обсуждаемым в последние дни. Сумма отступных составит €222 млн. Общие затраты на подписной бонус и зарплату превысят €400 млн.

Официально о переходе футболиста пока не объявлено.

C.Б.

