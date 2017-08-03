Неймар выкупил контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро

2017-08-03 21:27 | www.oxu.az | 4

Бразильский футболист Неймар выкупил свой контракт с испанской «Барселоной» за 222 миллиона евро.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в четверг, 3 августа, на сайте каталонского клуба.

Такая сумма отступных была прописана в соглашении бразильца с каталонцами. Теперь требования финансового fair play не помешают французскому ПСЖ заключить соглашение с форвардом, так как бразилец стал свободным агентом.

Ранее в четверг, 3 августа, сообщалось, что испанская примера отказалась регистрировать трансфер Неймара во французский клуб.

Бразилец перешел в каталонский клуб в 2013 году. Его контракт с сине-гранатовыми действовал до лета 2021-го. В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач.

С.Б.

