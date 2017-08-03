Трамп пока не планирует телефонный разговор с Путиным

2017-08-03 23:24 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп пока не планирует проведение телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"В настоящее время никакого телефонного разговора не запланировано", - сообщил собеседник агентства.



Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил конгресс в том, что отношения США и России находятся на "небывало низком уровне".