Установлена личность человека, погибшего при ДТП в Баку - ОБНОВЛЕНО
2017-08-03 23:35 | www.apa.az | 5
В Баку произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще один пострадал.
Как сообщает АПА, в результате аварии погибли водитель “Mercedes Gelandewagen” и пешеход, еще один человек ранен.
Водитель “Mercedes Gelandewagen” Мехди Алиев погиб на месте происшествия.
На место происшествия были привлечены пожарные и полицейские.
Отметим, что сообщения о том, что в машине находился внук вице-премьера Али Гасанова, который якобы погиб в результате ДТП, не соответствуют действительности.
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В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще 1 пострадал. Как сообщает корреспондент АПА с места происшествия, двигавшийся на большой скорости автомобиль марки “Mercedes Gelandewagen”, потерял управление и врезался сзади в «ВАЗ 21015».
“Mercedes Gelandewagen” затем снес придорожную ограду и съехал на второстепенную дорогу. После аварии автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли двое, включая водителя.
По сообщению, в результате ДТП пострадал также пешеход.
На место происшествия привлечены пожарные и полицейские.
Выясняются личности погибших и пострадавшего.