Установлена личность человека, погибшего при ДТП в Баку - ОБНОВЛЕНО

2017-08-03 23:35 | www.apa.az | 5

В Баку произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще один пострадал.

Как сообщает АПА, в результате аварии погибли водитель “Mercedes Gelandewagen” и пешеход, еще один человек ранен.

Водитель “Mercedes Gelandewagen” Мехди Алиев погиб на месте происшествия.

На место происшествия были привлечены пожарные и полицейские.

Отметим, что сообщения о том, что в машине находился внук вице-премьера Али Гасанова, который якобы погиб в результате ДТП, не соответствуют действительности.

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В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще 1 пострадал. Как сообщает корреспондент АПА с места происшествия, двигавшийся на большой скорости автомобиль марки “Mercedes Gelandewagen”, потерял управление и врезался сзади в «ВАЗ 21015».

“Mercedes Gelandewagen” затем снес придорожную ограду и съехал на второстепенную дорогу. После аварии автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли двое, включая водителя.

По сообщению, в результате ДТП пострадал также пешеход.

На место происшествия привлечены пожарные и полицейские.

Выясняются личности погибших и пострадавшего.