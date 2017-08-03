Назван самый высокооплачиваемый писатель в мире

2017-08-03 22:20 | www.oxu.az | 4

Британская писательница, автор серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей в мире.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет журнал Forbes.

Как пишет издание, за прошлый год писательница заработала 95 миллионов долларов. Причиной для того, что Роулинг возглавила рейтинг писателей, стал ее возврат к серии с изданием пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Пятое место занял Стивен Кинг, который заработал 15 миллионов долларов благодаря своей новой, 55-й книге «Пост сдал». Четвертое место занял автор книги «Код да Винчи» Дэн Браун (20 миллионов долларов), третье — Джефф Кинни (21 миллион долларов), автор «Дневника слабака». На втором месте — писатель в жанре детектив Джеймс Паттерсон (87 миллионов долларов).

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков.

Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии. Бренд «Гарри Поттер» в настоящее время оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов.

С.Б.

