В Баку сгорел «Gelandewagen», трое погибших – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-03 22:42 | www.oxu.az | 5

В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще 1 пострадал.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, двигавшийся на большой скорости автомобиль марки «Mercedes Gelandewagen», потерял управление и врезался сзади в «ВАЗ 21015».

«Mercedes Gelandewagen» затем снес придорожную ограду и съехал на второстепенную дорогу. После аварии автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли трое, включая водителя.

На место происшествия привлечены пожарные и полицейские.

Выясняются личности погибших и пострадавшего.

C.Б.

