«Габала» вылетела из Лиги Европы

2017-08-03 23:02 | www.oxu.az | 6

Стартовали ответные матчи III квалификационного раунда Лиги Европы.

Как передает Oxu.Az, азербайджанская команда «Габала» проиграла дома греческому «Панатинаикосу» со счетом 2:1.

На 52-й минуте матча игрок «Панатинаикоса» Моледо отправил мяч в свои ворота.

На 63-й минуте Лод мощным ударом сравнял счет, а спустя три минуты Кабазес забил победный мяч греков.

Напомним, первая игра тоже завершилась победой «Панатинаикоса» - 1:0.

Таким образом, по итогам двух матчей «Габала» выбыла из Лиги Европы.

С.Б.

