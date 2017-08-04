Столтенберг: "НАТО не хочет конфронтации с Россией"

2017-08-04 00:29 | www.apa.az | 3

НАТО надеется на диалог с Россией и не хочет конфронтации с Москвой. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не хотим новой "холодной войны" с Россией, мы не хотим конфронтации с Россией, поэтому мы действуем сбалансированно и пропорционально. Мы продолжаем искать диалога с Россией, поскольку это наш крупнейший сосед… и мы должны пытаться сдерживать нервозность", — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.

По его оценке, "наращивание российского военного присутствия" является основанием для укрепления коллективной обороны НАТО.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.