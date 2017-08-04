«Габала» завершила борьбу в Лиге Еволры

2017-08-04 00:42 | www.apa.az | 6

В Баку прошел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанской «Габалой» и греческим «Панатинаикосом». Как передает АПА, матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Таким образом, по итогам двух матчей «Панатинаикос» прошел в плей-фф Лиги Европы, а «Габала» проиграла и выбыла из борьбы.

«Габала» (Азербайджан) - «Панатинаикос» (Греция) - 1:2

Голы: Моледо, автогол, 52, Лод, 63, Кабезас, 66

Баку, стадион «Бакселл Арена»

Главный судья - Крэйг Поусон (Англия)

Первый матч – 0:1.