В Египте обрушился пятиэтажный жилой дом

2017-08-04 00:52 | www.apa.az | 5

Три человека погибли, еще девять получили ранения при обрушении в четверг пятиэтажного жилого здания в египетском городе Эль-Мансура. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание "Youm7", ссылаясь на медицинские источники.

По словам собеседников газеты, рухнувший дом уже давно находился в аварийном состоянии. Среди погибших под обломками – семилетняя девочка.

Эль-Мансура расположен в дельте Нила, в 120 км к северо-востоку от Каира.

Согласно статистическим данным, в Египте насчитывается около 2 миллионов домов, представляющих опасность для жильцов. Государственные службы выдали более 100 тысяч постановлений о сносе незаконных построек, однако большинство из них до сих пор не исполнены.