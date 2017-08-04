США проведут 11 крупномасштабных учений в рамках НАТО в 2018 году

2017-08-04 02:06 | www.apa.az | 4

Командующий силами США на учениях в Европе генерал Джон Хили заявил, что Вашингтон планирует провести 11 крупномасштабных учений в рамках НАТО в 2018 году. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Маневры пройдут в Исландии, Великобритании, Прибалтике и, возможно, Финляндии. Программа учений отразит курс на проведение глобальных маневров с участием одновременно ВВС, флота и наземных сил.

"То, к чему мы в конечном итоге движемся, это глобально интегрированная программа учений, которая позволит всем работать слаженно на единых глобальных учениях", — заявил Хили в интервью агентству.

По его словам, Вашингтон стремится к 2020 финансовому году организовать проведение маневров с участием всех девяти оперативных боевых командований США, чтобы вооруженные силы были готовы отразить одновременно на земле, в воде, воздухе, космосе и киберпространстве угрозы, сочетающие в себе несколько факторов.

По предварительной оценке, летом 2017 года в учениях на территории Европы приняли участие более 40 тысяч военнослужащих США и их союзников, добавил генерал.

Хили отметил, что с точки зрения безопасности в центре внимания Европы остается Россия. В частности, европейские чиновники внимательно следят за белорусско-российскими учениями "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября.