Неймар подписал пятилетний контракт с "ПСЖ"

2017-08-04 02:54 | www.apa.az | 3

Французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в Instagram.

Ранее в четверг представители Неймара выкупили у "Барселоны" контракт футболиста за 222 миллиона евро. Именно такая сумма была назначена за разрыв соглашения в одностороннем порядке. Сообщается, что УЕФА проверит сделку между клубами и примет решение о возможных дисциплинарных санкциях.

В 2015 году в составе "Барселоны" Неймар выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Принимал участие в чемпионате мира-2014, в 2013 году был признан лучшим игроком Кубка конфедераций.