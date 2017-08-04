AZ EN RU TR

В Баку сгорел «Gelandewagen», трое погибших – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО + ФОТО

2017-08-04 00:39 | www.oxu.az | 4

В Баку произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще один пострадал.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии погибли водитель «Mercedes Gelandewagen» и  пешеход, еще один человек ранен.  

Водитель «Mercedes Gelandewagen» Мехди Алиев погиб на месте происшествия.

На место происшествия были привлечены пожарные и полицейские.  

Отметим, что сообщения о том, что в машине находился внук вице-премьера Али Гасанова, который якобы погиб в результате ДТП, не соответствуют действительности.  

03.08.2017 22:42 

В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли 3 человека, еще 1 пострадал. 

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, двигавшийся на большой скорости автомобиль марки «Mercedes Gelandewagen», потерял управление и врезался сзади в «ВАЗ 21015».  

«Mercedes Gelandewagen» затем снес придорожную ограду и съехал на второстепенную дорогу. После аварии автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли трое, включая водителя.  

На место происшествия привлечены пожарные и полицейские.

Выясняются личности погибших и пострадавшего.

C.Б.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Avto-Moto

Son xəbərlər