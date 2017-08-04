В Баку сгорел «Gelandewagen», трое погибших – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО + ФОТО

2017-08-04 00:39 | www.oxu.az | 4

В Баку произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще один пострадал.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии погибли водитель «Mercedes Gelandewagen» и пешеход, еще один человек ранен.

Водитель «Mercedes Gelandewagen» Мехди Алиев погиб на месте происшествия.

На место происшествия были привлечены пожарные и полицейские.

Отметим, что сообщения о том, что в машине находился внук вице-премьера Али Гасанова, который якобы погиб в результате ДТП, не соответствуют действительности.

03.08.2017 22:42

В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли 3 человека, еще 1 пострадал.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, двигавшийся на большой скорости автомобиль марки «Mercedes Gelandewagen», потерял управление и врезался сзади в «ВАЗ 21015».

«Mercedes Gelandewagen» затем снес придорожную ограду и съехал на второстепенную дорогу. После аварии автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли трое, включая водителя.

На место происшествия привлечены пожарные и полицейские.

Выясняются личности погибших и пострадавшего.

C.Б.

